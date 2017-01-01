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Мусорный контейнер Hailo SOLO 3636001 (3636001)

код товара: 620
Мусорный контейнер Hailo SOLO 3636001

5 796 Р

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Мусорное ведро Hailo 3636001 с синхронизатором

Аксессуары и системы сортировки Hailo создадут уют и комфорт на Вашей кухне. Хайло Соло 3636001 - один из самых востребованных сортеров немецкого производителя кухонного оборудования компании HAILO. 
Удобно располагается в нижних кухонных шкафах ( угловых и прямых )
Лёгкий и быстрый монтаж
Синхронное открывание с дверью, вместительный контейнер

Основные характеристики Solo 3636001 : 
Ширина шкафа : от 40 см
Объём контейнера : 20 л
Монтируется ко дну тумбы 
 Монтажные размеры : 361х420х410 мм 
 Габаритные размеры (Ш х Г х В) : 244х420х410 мм

Комплектация HAILO SOLO 3636001 :
Корпус и внутреннее ведро на 20 Л из серого пластика , направляющие из серебристого металла, рычаг синхронного открывания, шаблон для монтажа.


КОЛ - ВО КОНТЕЙНЕРОВ: 1 шт.
РАЗМЕР ШКАФА: 40 см
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ : HAILO
СПОСОБ УСТАНОВКИ: Ко дну шкафа
ГАРАНТИЯ: 1 год
СТРАНА ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Германия
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