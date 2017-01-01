Мусорный контейнер Hailo SOLO 3636001 (3636001)

Мусорное ведро Hailo 3636001 с синхронизатором

Аксессуары и системы сортировки Hailo создадут уют и комфорт на Вашей кухне. Хайло Соло 3636001 - один из самых востребованных сортеров немецкого производителя кухонного оборудования компании HAILO.

Удобно располагается в нижних кухонных шкафах ( угловых и прямых )

Лёгкий и быстрый монтаж

Синхронное открывание с дверью, вместительный контейнер

Основные характеристики Solo 3636001 :

Ширина шкафа : от 40 см

Объём контейнера : 20 л

Монтируется ко дну тумбы

Монтажные размеры : 361х420х410 мм

Габаритные размеры (Ш х Г х В) : 244х420х410 мм

Комплектация HAILO SOLO 3636001 :

Корпус и внутреннее ведро на 20 Л из серого пластика , направляющие из серебристого металла, рычаг синхронного открывания, шаблон для монтажа.