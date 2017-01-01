Мусорный контейнер Hailo SOLO 3636001 (3636001)

Аксессуары и системы сортировки Hailo создадут уют и комфорт на Вашей кухне. Хайло Соло 3636001 - один из самых востребованных сортеров немецкого производителя кухонного оборудования компании HAILO.
Удобно располагается в нижних кухонных шкафах ( угловых и прямых )
Лёгкий и быстрый монтаж
Синхронное открывание с дверью, вместительный контейнер
Основные характеристики Solo 3636001 :
Ширина шкафа : от 40 см
Объём контейнера : 20 л
Монтируется ко дну тумбы
Монтажные размеры : 361х420х410 мм
Габаритные размеры (Ш х Г х В) : 244х420х410 мм
Комплектация HAILO SOLO 3636001 :
Корпус и внутреннее ведро на 20 Л из серого пластика , направляющие из серебристого металла, рычаг синхронного открывания, шаблон для монтажа.
|КОЛ - ВО КОНТЕЙНЕРОВ:
|1 шт.
|РАЗМЕР ШКАФА:
|40 см
|ПРОИЗВОДИТЕЛЬ :
|HAILO
|СПОСОБ УСТАНОВКИ:
|Ко дну шкафа
|ГАРАНТИЯ:
|1 год
|СТРАНА ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
|Германия